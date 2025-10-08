Homem é preso pela PF em Angra dos Reis suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (dia 8), a Operação Nacional Proteção Integral III, voltada ao combate de crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes, especialmente os cometidos pela internet. A ação, de caráter simultâneo, ocorre em todos os estados do país e conta com o apoio das Polícias Civis de 16 unidades da federação.

No Rio de Janeiro, o balanço parcial aponta o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão – dois deles em Angra dos Reis e cinco na capital. Em Angra, as equipes da Delegacia de Polícia Federal no município prenderam em flagrante um homem de 42 anos, acusado de armazenar material contendo cenas de abuso sexual infantil. As ações foram realizadas no bairro Parque Mambucaba, e as investigações continuam sob responsabilidade da PF local.

Na cidade do Rio, os mandados foram cumpridos nos bairros Recreio, Méier (dois), Taquara e Realengo. Neste último, um homem de 22 anos também foi preso em flagrante pelo mesmo crime. Ele foi levado para a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber).

Em todo o país, a Operação Proteção Integral III mobilizou 617 policiais federais e 273 policiais civis. Foram expedidos 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva, resultando até o momento em 37 prisões em flagrante, além de duas apreensões de menores e duas vítimas resgatadas.

A operação dá continuidade às edições anteriores, realizadas em março e maio deste ano, e reforça o trabalho permanente da PF no enfrentamento aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A corporação também reforçou o alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de supervisionar o uso da internet por crianças e adolescentes, promovendo o diálogo e a orientação sobre riscos e comportamentos seguros no ambiente digital.

Foto: Divulgação/PF