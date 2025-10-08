Médicos da rede básica de Volta Redonda apresentam proposta para evitar corte nos salários

Os médicos que atuam na atenção básica da rede pública de Volta Redonda apresentaram, na noite desta terça-feira (dia 7), uma proposta alternativa para evitar a redução de 25% nos salários da categoria. O documento, intitulado “Solicitação de Reavaliação das Condições de Vínculo dos Médicos Municipais”, foi elaborado após reunião com um grupo de vereadores e será entregue ao prefeito Neto (PP) nesta quarta-feira (dia 8), às 9h, no Palácio 17 de Julho.

No texto, os profissionais pedem a reavaliação das novas condições contratuais propostas pelo governo municipal e defendem a manutenção da remuneração atualmente praticada, alegando a necessidade de garantir a continuidade e a qualidade da assistência à população.

A carta apresenta três opções, listadas em ordem de preferência.

Na primeira, os médicos pedem a manutenção do atual modelo de contrato por RPA, com pagamento bruto de R$ 20 mil por 40 horas semanais, preservando o valor hoje recebido e evitando perdas financeiras.

A segunda proposta sugere a migração para o regime de Pessoa Jurídica (PJ), desde que o valor líquido após descontos seja equivalente ao modelo RPA vigente (cerca de R$ 14,5 mil mensais). Nesta alternativa, o grupo propõe que a própria Prefeitura assuma a gestão administrativa da PJ, para que os médicos não arquem com custos ou obrigações burocráticas. O documento também solicita o retorno das férias em duas quinzenas anuais e a flexibilização do ponto eletrônico, por meio de banco de horas ou modelo compatível com a jornada médica.

Já a terceira opção prevê a redução da carga horária para 30 horas semanais e o pagamento de R$ 15 mil brutos, além do retorno do day off (um dia de folga concedido periodicamente como forma de compensação) e da dispensa da avaliação mensal, que deixaria de ter efeito sobre a remuneração.

De acordo com os profissionais, as propostas têm o objetivo de “alinhar as novas formas de contratação à realidade do serviço público municipal, preservando direitos adquiridos, motivação profissional e a continuidade da assistência de qualidade prestada à população”. Atualmente, a Atenção Básica de Volta Redonda conta com aproximadamente 80 médicos.