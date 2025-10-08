Pista sentido SP será bloqueada por 1 hora nesta quinta e sexta para lançamento de vigas na Serra das Araras

A RioSP, uma empresa Motiva, está avançando na construção da nova Serra das Araras. Para execução do novo viaduto próximo ao km 223, da pista de subida (sentido São Paulo), a concessionária realizará uma interdição temporária, nos dias 9 e 10 de outubro, das 23h à meia-noite, para lançamento das vigas. Não há alterações no fluxo de veículos da pista de descida (sentido Rio de Janeiro).

Todo o local será sinalizado e os serviços são acompanhados pela equipe de Operações da concessionária e a Polícia Rodoviária Federal. A RioSP reforça a importância de o motorista respeitar o limite de velocidade e a sinalização instalada na rodovia. Em caso de chuva a operação poderá ser suspensa ou cancelada.

Foto: Divulgação