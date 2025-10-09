Após nova recusa, caso de paciente com suspeita de intoxicação por metanol em Volta Redonda será encaminhado ao Estado

A Prefeitura de Volta Redonda informa que o paciente com suspeita de intoxicação por metanol se recusou pela segunda vez a fazer a coleta para os exames laboratoriais. Com isso, o caso agora será remetido para a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ).

O paciente de 47 anos foi internado no Hospital São João Batista (HSJB) na segunda-feira (dia 6) com sintomas de intoxicação, manteve um quadro clínico estável e recebeu alta no dia seguinte para cuidados domiciliares.

Técnicos da Vigilância Epidemiológica e Sanitária da SMS realizaram visitas domiciliares para tentar fazer o exame laboratorial que comprovaria ou não a intoxicação por metanol, mas tiveram por duas vezes a recusa do paciente.