Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Volta Redonda

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (dia 9) no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 8h para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Campinas

Ao chegar, os agentes constataram que o corpo apresentava várias marcas de disparos de arma de fogo na cabeça e nas costas. Próximo à vítima, foram encontrados diversos estojos de munição, o que indica que os disparos ocorreram ali mesmo.

A Supervisão de Oficial já estava no endereço quando a equipe chegou, e a área foi isolada para a realização da perícia. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda), que vai investigar as circunstâncias e autoria do crime.

Foto: Divulgação