CIEP 484-Toninho Marques, no Belmonte, realiza Feira de Educação

Nesta quinta-feira (dia 9), o CIEP 484 Toninho Marques, localizado no bairro Belmonte, em Volta Redonda, está promovendo uma Feira de Educação que reúne diversas atividades voltadas ao conhecimento, à criatividade e à cultura. O evento conta com a apresentação musical do grupo Meninos do Batuque.

Durante a Feira, os visitantes podem explorar salas temáticas que abordarão diferentes áreas do saber e da arte: a sala de fotografia, a criativa sala maker, a interativa sala neon, além de uma competição de xadrez, que estimula o raciocínio lógico e a concentração dos participantes.

No laboratório de ciências e informática, alunos e professores apresentarão experimentos científicos, despertando o interesse pela investigação e pela tecnologia.

Outro destaque é a apresentação teatral “Pessoas em Cena: Um mergulho no universo múltiplo de Fernando Pessoa e seus heterônimos”, que encantará o público ao unir literatura e artes cênicas de forma sensível e inteligente.

A feira também conta com a ilustre presença do Planetário Oberon, do IFRJ – campus Volta Redonda.

A estrutura itinerante exibirá filmes em formato fulldome, proporcionando uma experiência imersiva que simula o céu e encanta estudantes e visitantes com o universo da astronomia.

De acordo com a direção da unidade, a Feira de Educação tem como objetivo promover o protagonismo estudantil, o trabalho interdisciplinar e o acesso a múltiplas linguagens do conhecimento, reforçando o compromisso da escola com uma educação pública de qualidade e integradora.

Foto: Divulgação