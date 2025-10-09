Homem com histórico criminal ameaça ex-companheira e causa tumulto em escola de Itatiaia

A Polícia Militar foi acionada na manhã da quarta-feira (dia 8) após um homem causar tumulto em uma escola no bairro Jardim Itatiaia, em Itatiaia. Segundo funcionários, o suspeito, de 32 anos, chegou à unidade bastante alterado e fez diversas ameaças contra a ex-companheira, de 27 anos, e a mãe dela, de 52.

Testemunhas relataram que o homem afirmou que retornaria ao colégio, o que gerou medo entre os presentes e levou a direção da escola a chamar a polícia. As equipes foram até o endereço do suspeito, mas ele não foi encontrado. Informações sobre o veículo que ele teria utilizado foram repassadas à Sala de Operações.

De acordo com a Polícia Militar, o homem não aceita o fim do relacionamento com a ex-companheira e já possui três passagens anteriores: por ameaça, crime de trânsito e posse e uso de drogas. As vítimas e a diretora da escola foram encaminhadas à 99ª DP (Itatiaia) para prestar depoimento.

Com informações de Tico Balanço