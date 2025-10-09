Segunda carga especial deve descer a Serra das Araras no dia 19

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que a segunda carga de dimensões especiais deve iniciar a descida da Serra das Araras entre a noite de domingo, 19 de outubro, e a madrugada de segunda-feira, dia 20. Segundo a PRF, o transporte será feito neste horário para reduzir o impacto no tráfego, já que o fluxo de veículos costuma ser menor.

A carreta que transporta a carga está estacionada em um recuo no km 239 da Via Dutra, em Piraí. O comboio seguirá até o Porto de Itaguaí (RJ), de onde o equipamento será embarcado com destino à Arábia Saudita.

Esta é a segunda de seis cargas com dimensões especiais que devem cruzar a região até o fim do ano. Cada operação mobiliza cerca de 50 profissionais, entre agentes da PRF, técnicos da RioSP, representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) e da empresa responsável pelo transporte.

A segunda carga tem peso e dimensões semelhantes à primeira: cerca de 135 metros de comprimento, 6 metros de largura e mais de 800 toneladas.

A PRF orienta os motoristas que trafegarem pela rodovia durante a operação a redobrarem a atenção, mantendo distância segura dos demais veículos e respeitando os limites de velocidade. Mas vale ressaltar que as datas e horários previstos podem ser alterados conforme as condições meteorológicas ou ajustes operacionais.

