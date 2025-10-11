Carro perde freio e cai em córrego no Retiro; motorista sofre ferimentos leves

Um motorista de 36 anos ficou ferido na manhã deste sábado (dia 11) após o carro que conduzia cair dentro de um córrego no bairro Retiro, em Volta Redonda. O acidente aconteceu por volta das 5h30 na Avenida Waldir Sobreira Pires.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor informou que o sistema de freio do veículo falhou. Para evitar uma colisão com um ônibus que passava pelo local, ele desviou o carro, que acabou caindo no córrego.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motorista que apresentava ferimentos leves. Ele foi levado para o Hospital São João Batista.

Foto: Reprodução/Redes Sociais