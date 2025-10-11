Colisão entre carretas causa congestionamento na Dutra, em Floriano

Uma colisão lateral entre duas carretas causou congestionamento na manhã deste sábado (dia 11) na Rodovia Presidente Dutra, em Floriano, distrito de Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 8h20, no km 295 da pista sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não houve feridos. Uma das carretas transportava fardos de refrigerante PET (guaraná) e parte da carga caiu sobre a pista. A outra carreta estava vazia. A via ficou parcialmente interditada, provocando um engarrafamento de cerca de quatro quilômetros no sentido São Paulo.

A limpeza da pista e a retirada dos veículos foram concluídas por volta das 9h40, quando o tráfego foi totalmente liberado e o fluxo de veículos começou a ser normalizado.

Foto: Divulgação/PRF