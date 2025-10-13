RJ Para Todos tem quarta edição no Sul Fluminense

O programa RJ Para Todos, do Governo do Estado, terá mais uma edição no Sul Fluminense esta semana, depois de uma solicitação do deputado estadual Munir Neto (PSD) à secretaria de Estado de Governo. Esta é quarta edição do programa realizada na região, a pedido do parlamentar. O RJ Para Todos terá início nesta terça-feira (dia 14), em Vassouras, seguindo para Barra do Piraí (dia 15), Pinheiral (dia 16), Volta Redonda (dia 17) e Barra Mansa (dia 18).

“O RJ Para Todos traz cidadania para população, com uma série de serviços do Governo do Estado, como carteira de identidade, certidões, vagas de emprego, Carteira de Trabalho Digital, tudo sem custo. Além disso, as prefeituras de cada município também disponibilizam serviços, das secretarias de Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente, entre outros, ampliando ainda mais o atendimento para os moradores”, afirmou Munir.

O RJ Para Todos traz atendimento do Detran-RJ, com 2ª via de RG, da Fundação Leão XIII, com emissão de certidão de nascimento, casamento ou óbito, e isenção de taxas para documentos, da Carreta do Trabalhador/Sine, com emissão de Carteira de Trabalho Digital, encaminhamento para vagas de emprego e orientação sobre empreendedorismo (MEI), além de atendimento do Procon-RJ, com serviços de defesa do consumidor.

Os serviços oferecidos pelas prefeituras de cada município podem incluir assistência social, com orientação sobre programas sociais como Bolsa Família, CadÚnico e outros, saúde, com vacinação, aferição de pressão e glicose, entre outras orientações, e lazer, com recreação, aulões de dança e atividades para crianças.

