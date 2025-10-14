Engavetamento causa congestionamento na Dutra, em Resende

Um engavetamento envolvendo dois carros e uma carreta provocou congestionamento nesta terça-feira (dia 14), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu na altura do km 308 da pista sentido Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos.

Os motoristas foram orientados sobre o preenchimento do Comunicação de Sinistro de Trânsito (CST) pela internet, procedimento utilizado para registrar acidentes sem vítimas. Por conta da ocorrência, o tráfego ficou lento no trecho, com formação de fila de aproximadamente dois quilômetros até a retirada dos veículos da pista.

Foto: Divulgação/PRF