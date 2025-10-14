UniFOA prorroga inscrições para o Processo Seletivo de Medicina 2026

O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) prorrogou até quarta-feira (dia 15) o prazo de inscrição para o Processo Seletivo de Medicina 2026.

Os interessados podem acessar o site unifoa.edu.br e se inscrever para estudar em um dos melhores cursos de Medicina do país, e o único da região Sul Fluminense e Costa Verde acreditado com o Selo de Acreditação SAEME, concedido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Esse reconhecimento reforça a confiança da comunidade acadêmica e da sociedade no compromisso do UniFOA com a formação médica de excelência, pautada em qualidade, ética e responsabilidade social.

A prova presencial será aplicada no dia 19 de outubro de 2025 (domingo), das 9h às 13h30, em Volta Redonda ou no Rio de Janeiro, conforme cartão de inscrição. O exame será composto por redação, de caráter eliminatório, valendo 40 pontos, e prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, totalizando 60 pontos, abrangendo conteúdos básicos do Ensino Médio nas seguintes áreas: Linguagens, incluindo Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol); Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas.

Mais informações sobre o Processo Seletivo de Medicina 2026 estão disponíveis em: www.www.unifoa.edu.br

As inscrições você faz acessando o link.