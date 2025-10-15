Família confirma: Corpo encontrado no Rio Paraíba é de militar desaparecido em Volta Redonda

O corpo encontrado no Rio Paraíba do Sul, em Barra do Piraí, na manhã desta quarta-feira (dia 15), foi reconhecido como Flávio Eduardo Roberto Guimarães, cabo da Aman de 33 anos. Dudu, como era chamado por amigos, estava desaparecido desde a última sexta-feira (dia 10).

Segundo familiares, Flávio Eduardo saiu de casa por volta das 4h da manhã sem levar celular, documentos ou chaves do carro, e não compareceu ao trabalho como eletricista na Aman. Ele residia no bairro Retiro, em Volta Redonda, com a mãe, Maria Aparecida Roberto Guimarães, que havia solicitado ajuda da população para localizar o filho.

O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Até o momento, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.

O sepultamento será nesta quinta-feira (dia 16) no Portal da Saudade. Não haverá velório.

Flávio Eduardo deixa um filho de 7 anos.

Foto: Reprodução