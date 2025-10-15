Preso o homem suspeito de furtar holofotes recém-instalados no Centro de Barra Mansa

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, na tarde desta quarta-feira (dia 15), um homem de 29 anos acusado de furtar refletores recém-instalados no novo letreiro da Avenida Roosevelt Brasil, no Centro da cidade. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública do município.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu durante a madrugada e foi registrado pelas câmeras do sistema de monitoramento da cidade. As imagens permitiram identificar o autor, que foi localizado no bairro Jardim Alvorada, em posse do material furtado.

O suspeito, que possui cinco anotações anteriores por furto, foi conduzido à 90ª DP, onde foi autuado em flagrante pelo mesmo crime, conforme o artigo 155 do Código Penal. Os holofotes foram recuperados e devolvidos ao patrimônio público.

Mais cedo, o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani (PL), usou as redes sociais para denunciar o furto dos refletores. Em tom enfático, Furlani classificou o episódio como um atentado ao patrimônio público e pediu a colaboração da sociedade para identificação do responsável.

O letreiro – o mais recente de um conjunto de três – foi instalado na noite do último sábado (dia 11) como parte de um projeto de revitalização urbana.

Foto: Divulgação



