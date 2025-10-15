Homem é morto a tiros em escadão no bairro Água Limpa, em Volta Redonda

Um homem de 35 anos foi morto a tiros no início da noite desta quarta-feira (dia 15) no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. O crime ocorreu por volta das 18h, na Rua Eloi Pereira Pimentel, segundo registro do 28º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi encontrada caída em um escadão, com marcas de disparos de arma de fogo. Ainda não há confirmação sobre as circunstâncias do crime, mas a polícia apura a possível ligação com facções criminosas.

A perícia foi acionada e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O caso será investigado pela 93ª DP (Volta Redonda).