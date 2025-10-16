Conflito familiar: Casal é preso após discussão com ameaças mútuas no bairro São Geraldo, em VR

Por
FOLHA DO ACO
-

Um casal foi preso na noite de quarta-feira (dia 15) após uma discussão que terminou em ameaças mútuas, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada como violência psicológica contra a mulher em ambiente doméstico e familiar.

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, os agentes foram acionados pelo CIOSP por volta das 21h para atender a uma ocorrência na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança. No local, os policiais encontraram um homem de 46 anos e uma mulher, de 49, que relataram ter se desentendido e trocado ameaças.

Os dois foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para o registro do caso. Após serem ouvidos pela autoridade policial, ambos permaneceram presos, conforme prevê o artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, que trata de crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.