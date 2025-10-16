Conflito familiar: Casal é preso após discussão com ameaças mútuas no bairro São Geraldo, em VR

Um casal foi preso na noite de quarta-feira (dia 15) após uma discussão que terminou em ameaças mútuas, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada como violência psicológica contra a mulher em ambiente doméstico e familiar.

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, os agentes foram acionados pelo CIOSP por volta das 21h para atender a uma ocorrência na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança. No local, os policiais encontraram um homem de 46 anos e uma mulher, de 49, que relataram ter se desentendido e trocado ameaças.

Os dois foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para o registro do caso. Após serem ouvidos pela autoridade policial, ambos permaneceram presos, conforme prevê o artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, que trata de crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica.