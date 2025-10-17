Homem de 63 anos é preso por matar idoso em casa terapêutica de Barra Mansa

Um homem de 63 anos foi preso pela Polícia Civil de Barra Mansa (90ª DP) após um crime bárbaro ocorrido em uma casa terapêutica localizada na Avenida Domingos Mariano, no bairro Jardim Boa Vista, em Barra Mansa. O caso aconteceu no final da tarde de quarta-feira (dia 15) e mobilizou policiais militares e o Corpo de Bombeiros.

De acordo com as investigações, a vítima, um idoso de 68 anos, estava internada na instituição quando foi jogada do segundo andar pelo autor do crime. A vítima chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos.

Os agentes da 90ª DP iniciaram as diligências ainda na noite do crime, analisando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas, o que permitiu constatar que o suspeito agiu com clara intenção de matar.

Após a conclusão das apurações, o delegado Marcus Montez, titular da unidade, representou pela prisão preventiva do acusado, que foi deferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra Mansa. O mandado foi cumprido na tarde desta sexta-feira (dia 17), no mesmo local onde o crime ocorreu.

Segundo a Polícia Civil, o homem possui um extenso histórico criminal, com seis homicídios, oito anotações policiais e 23 anos de prisão cumpridos. As autoridades afirmam que os crimes anteriores foram praticados com requintes de crueldade, demonstrando alto grau de periculosidade.

“A Polícia Civil continuará atuando com rigor e determinação para garantir que crimes violentos e bárbaros não fiquem impunes, protegendo a sociedade de indivíduos de alta periculosidade”, declarou o delegado Marcus Montez, titular da 90ª.

O preso foi transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá por homicídio qualificado.