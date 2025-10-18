Adolescente de 14 anos é assassinado no bairro Boa Vista, em Barra Mansa

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros no fim da tarde deste sábado (dia 18) no bairro Boa Vista I, em Barra Mansa. O crime aconteceu na Rua Geraldo José de Freitas, nas proximidades de um bar.

De acordo com informações da Polícia Militar, o adolescente foi atingido por disparos feitos por um homem que chegou ao local em uma motocicleta e entrou atirando em sua direção. Após os tiros cessarem, o jovem caiu no chão e foi socorrido por populares até a Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos.

Segundo relato da mãe à PM, o adolescente já tinha passagens por tráfico de drogas. A polícia informou que a ocorrência, inicialmente registrada como tentativa de homicídio, foi atualizada para homicídio consumado após a confirmação do óbito.

O caso está sendo investigado pela 90ª DP (Barra Mansa). Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime ainda é desconhecida.