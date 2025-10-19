Homem é preso por posse irregular de arma em BM; suspeito alegou ser agiota

Uma operação do 28º Batalhão da Polícia Militar (5º CPA) realizada na noite do sábado (dia 18) resultou na prisão de um homem de 29 anos por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Por volta das 22h30, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 2ª Companhia patrulhavam a Rua Isalino Gomes da Silva, já monitorada pela PM devido à intensa atividade de tráfico de drogas.

Ao se aproximarem de um veículo estacionado no local, os agentes perceberam que o motorista fez um movimento suspeito, aparentemente escondendo algo sob o banco. Ele foi abordado e, durante a revista, os policiais localizaram um revólver calibre 38, com duas munições intactas.

Questionado sobre a arma, o suspeito afirmou ser agiota e declarou que mantinha o armamento “com numeração” para ter direito à fiança em caso de prisão. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), onde foi autuado no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

A autoridade policial arbitrou fiança no valor correspondente a 12 salários mínimos. Após o pagamento, o acusado foi liberado.

Foto: Divulgação