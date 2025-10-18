Comando de Policiamento Rodoviário apreende mais de 5 mil maços de cigarro em Piraí

Equipe do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) de Piraí apreendeu, na sexta-feira (dia 17), mais de 5 mil maços de cigarro na RJ-145, em Piraí.

Os agentes tiveram atenção voltada para um veículo de carga que transitava pela rodovia.

Durante a abordagem e vistoria no compartimento de carga, os policiais constataram que o veículo transportava grande quantidade de cigarros em situação irregular.

Ao verificar as embalagens, foi constatado que parte da carga correspondia a marcas de cigarros proibidas para comercialização por não possuírem registro sanitário, enquanto outra parte se tratava de cigarros com aromatizantes, cuja venda é vedada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme decisão validada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Diante dos fatos, toda a carga foi apreendida e o condutor do veículo conduzido à 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, onde a ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial para as medidas cabívei