Itatiaia: PRF apreende 14 máquinas de mineração de criptomoedas adquiridas irregularmente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de sexta-feira (dia 17), 14 máquinas de mineração de criptomoedas que eram transportadas sem documentação fiscal. A ação ocorreu por volta das 15h, no km 324 da pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra, na altura do pedágio de Itatiaia.

Durante uma fiscalização de combate ao crime, a equipe “Charlie” abordou um veículo Nissan Versa, com placas de Foz do Iguaçu (PR), conduzido por um jovem de 20 anos que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Questionado sobre a viagem, ele informou que transportava as máquinas para uma pessoa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e que havia retirado o material na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu.

O motorista, porém, não apresentou qualquer nota fiscal ou documento que comprovasse a regularidade da transação. A Receita Federal foi acionada e informou que, conforme a legislação aduaneira, se os equipamentos forem novos, devem ser acompanhados das notas fiscais de importação e do recolhimento dos impostos. Já no caso de produtos usados, a importação é proibida, pois esses itens são controlados pelo órgão.

Diante da situação, o condutor, o veículo e as 14 máquinas – todas do modelo Antminer KPRO 120 TH – foram encaminhados à Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (DIREP) da Receita Federal.

Segundo consulta feita pela PRF, cada equipamento pode valer entre R$ 5 mil e R$ 10 mil no mercado, o que eleva o valor total da carga apreendida a mais de R$ 100 mil.

