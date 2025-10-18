Polícia apreende drogas e dá prejuízo de quase R$ 2 mil ao tráfico no Jardim Cidade do Aço, em VR

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de diversas drogas na tarde de sexta-feira (dia 17) em Volta Redonda. A ação ocorreu no estacionamento dos prédios do bairro Jardim Cidade do Aço, área conhecida por ser dominada por uma facção criminosa.

De acordo com o 28º Batalhão da PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do Serviço Reservado e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) participaram da ação, sob o comando do 1º tenente Rodrigues.

Durante as buscas, foram encontrados 30 pequenos tabletes de maconha de R$ 5, 12 tabletes de R$ 50, 20 pedras de crack de R$ 5, além de 49 pinos de cocaína com valores entre R$ 10 e R$ 30. O material foi apreendido e encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda).

Ninguém foi preso durante a operação.

Foto: Divulgação/Polícia Militar