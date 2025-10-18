Substituição de rede de energia elétrica bloqueia trecho da Dutra em Itatiaia neste domingo

Para que seja realizada a substituição da rede de energia elétrica da empresa de distribuição da região de Itatiaia, será necessária a interdição total da Via Dutra, nos dois sentidos, incluindo as pistas marginais e expressas, durante cerca de 1h. A interdição acontecerá no km 323, no trecho de Itatiaia (RJ), e está prevista para acontecer neste domingo (dia 19), a partir das 11h até o meio-dia.

A atividade inclui a transposição dos cabos de energia pela Via Dutra, por isso a necessidade de paralisação do fluxo de veículos.

As equipes de Operações da concessionária estarão o local para orientar o fluxo. A RioSP orienta que os motoristas programem a sua viagem e reforça a necessidade respeitar a sinalização e o limite de velocidade.

Em caso do chuvas, o serviço poderá ser suspenso ou adiado.