Violência doméstica: Jovem com mandado de prisão em aberto é preso por agredir companheira em BM

Um jovem de 24 anos foi preso na madrugada deste sábado (dia 18), suspeito de agredir a companheira, de 27, no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Os agentes foram acionados após denúncias de vizinhos sobre uma possível agressão em andamento. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram a vítima ferida e constataram que o suspeito possuía passagens anteriores pela polícia, além de um mandado de prisão em aberto.

De acordo com o relato da PM, o casal teria iniciado uma discussão, que evoluiu para agressões físicas. A mulher foi atingida com socos no rosto e chutes na perna. Ela foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

O agressor foi detido e encaminhado para a Delegacia de Barra Mansa, permanecendo à disposição da Justiça.