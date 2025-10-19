Carro atropela cavalos na Dutra, em BM; bebês gêmeos estavam entre os ocupantes do veículo

Um automóvel atropelou dois cavalos na madrugada deste domingo (dia 20) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 5h30, na altura do km 279 da pista sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do bairro Cotiara.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Chevrolet Cobalt seguia pela rodovia quando atingiu os animais que estavam na pista. No carro estavam o motorista, sua esposa, dois bebês gêmeos e uma passageira.

A esposa do condutor, de 41 anos, sofreu um ferimento na cabeça e foi socorrida por uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local. Ela foi levada para a Santa Casa de Barra Mansa. Os demais ocupantes do veículo não se feriram.

Os dois cavalos morreram no local. A PRF informou que não foi possível identificar os donos dos animais.

Foto: Divulgação/PRF