VR promove 1º Pet Encontro com foco em diversão e conscientização animal

Volta Redonda realiza neste domingo (dia 19), a partir das 9h, o 1º Pet Encontro Família Pet VR, na Praça Independência e Luz II, no bairro Aterrado. O evento é gratuito e voltado à integração entre tutores e animais de estimação, com atividades que unem lazer e conscientização sobre a causa animal. A programação inclui brindes e sorteios, feirinha pet, aulão de adestramento, massagem pet e barracas de alimentação filantrópica.

Idealizado pela influenciadora e ativista Mariana Mel, o encontro busca fortalecer os laços entre famílias que consideram seus pets parte do núcleo familiar. “As pet famílias são uma realidade no Brasil. Hoje há mais lares com pets do que sem. Nossa ideia é promover um encontro para que os tutores se conheçam, os cães socializem e possamos criar uma grande comunidade pet”, explica Mariana.

Segundo ela, o evento vai além da diversão. “O Pet Encontro mostra a força das famílias multiespécies e o direito de todo animal e tutor a um espaço público de lazer. Esperamos que todos se divirtam, façam novas amizades, e aumizades”, brinca.

Com o apoio da secretaria municipal de Proteção e Defesa Animal, o evento contará com a participação das ONGs Cia Animal e SPA, que venderão pizza frita e bebidas para arrecadar fundos, além de estandes de empresas do setor pet. A expectativa é que o encontro se torne parte de uma agenda permanente.

“Criamos um grupo no WhatsApp e já estamos organizando um amigo oculto de fim de ano. A ideia é manter a integração e criar uma Pet Agenda com novos eventos”, adianta Mariana. Mais informações estão disponíveis no Instagram @petfamilia.vr.

