Queda de carga de granito interdita faixa da Dutra em Barra Mansa

Uma carreta perdeu parte da carga de placas de granito na manhã deste domingo (dia 19) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 6h30, na altura do km 285, no sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as cintas que seguravam o material se romperam quando o veículo fazia uma curva, provocando a queda das placas sobre a pista. O impacto quebrou parte da carga, espalhando destroços no asfalto.

A faixa da direita precisou ser interditada, e o tráfego passou a fluir apenas pela faixa da esquerda. Equipes da concessionária CCR RioSP foram acionadas para fazer a limpeza e liberar totalmente a via.

Ninguém ficou ferido. O motorista foi orientado pela PRF a preencher o Comunicado de Sinistro de Trânsito (CST) pela internet.