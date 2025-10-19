Polícia Militar frustra plano de ataque entre facções e apreende armas em Barra Mansa

Uma operação do 28º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do Serviço Reservado, impediu um possível confronto entre facções criminosas no bairro 9 de Abril, em Barra Mansa, na madrugada deste domingo (dia 19).

As equipes chegaram ao local após receberem informações de que integrantes de uma organização estariam se reunindo para atacar rivais. Durante o cerco tático, um dos suspeitos tentou fugir e fez menção de atirar contra os policiais, que reagiram. Ele conseguiu escapar, mas deixou para trás materiais que indicavam preparação para o confronto.

Na varredura realizada em residências próximas, os agentes encontraram uma pistola, carregadores de diversos calibres, dezenas de munições, rádios comunicadores, bases de rádio, uma balança de precisão e uma adaga. Um dos suspeitos – menor de idade – se rendeu e confessou ter escondido a arma em seu quarto.

Os envolvidos foram encaminhados à 90ª DP para prestar esclarecimentos. A operação faz parte de um conjunto de ações voltadas ao combate de grupos armados e à redução da violência entre facções rivais na cidade.