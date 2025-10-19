Mulher aciona a polícia após ser ameaçada pelo companheiro em VR; suspeito tem 5 passagens por violência doméstica

Uma mulher acionou a Polícia Militar na manhã deste domingo (dia 19) após ser ameaçada e ofendida moralmente pelo companheiro, em um caso de violência doméstica no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Segundo o registro policial, a equipe do 28º Batalhão foi acionada pela Sala de Operações (SOP) para verificar uma denúncia de agressões verbais e ameaças na Rua São Francisco de Paula. No local, os agentes confirmaram a situação e conduziram o casal à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com a polícia, foi feito o registro do crime de importunação e ambos foram liberados após o procedimento. O suspeito possui cinco anotações anteriores por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

O caso foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda).