Volta Redonda é superado pelo Operário fora de casa

O Volta Redonda enfrentou o Operário neste domingo (dia 19), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), e foi superado por 2 a 1.

A partida foi válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Durante o jogo, a equipe criou chances, finalizou com perigo em algumas oportunidades, buscou o empate até os últimos minutos, mas não conseguiu evitar a derrota.

Léo Gaúcho e Rodrigo Rodrigues marcaram os gols do time paranaense. Marquinhos foi o autor do gol do Voltaço.

Público e Renda

Público presente: 3.793

Público pagante: 3.567

Renda: R$ 54.225,00

Próximo jogo

O próximo compromisso do Esquadrão de Aço será no sábado (25), contra o Coritiba, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira.

Foto: André Jonsson – @andreooito