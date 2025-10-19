Suspeito de matar adolescente no Boa Vista é apreendido em operação da PM

Um adolescente de 17 anos, suspeito de ter assassinado outro jovem, de 14, no bairro Boa Vista III, em Barra Mansa, foi apreendido na madrugada deste domingo (dia 19) durante uma operação da Polícia Militar.

De acordo com informações da corporação, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado realizavam uma ação no bairro 9 de Abril para coibir um possível confronto entre facções criminosas rivais, quando localizaram um grupo armado. Durante o cerco, um dos suspeitos tentou atirar contra os agentes e conseguiu fugir.

Na sequência, os policiais abordaram outros envolvidos e apreenderam uma pistola calibre 380 com numeração raspada, munições de diversos calibres, carregadores, rádios comunicadores, uma balança de precisão e uma adaga.

O adolescente foi encontrado em uma residência no mesmo endereço e, ao ser abordado, admitiu estar armado. Segundo a PM, ele seria o principal suspeito do homicídio registrado horas antes no bairro Boa Vista III.

Acompanhado de sua responsável, o jovem foi conduzido à 90ª DP (Barra Mansa), onde permaneceu apreendido pelos atos infracionais análogos a porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico de drogas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.