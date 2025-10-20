Flamengo presta homenagem a torcedor de Volta Redonda que morreu aos 10 anos vítima de tumor cerebral

O pequeno Gabriel Ferreira Thomé, de 10 anos, morador de Volta Redonda, foi homenageado neste domingo (dia 19) durante a partida entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apaixonado pelo Rubro-Negro, Gabriel faleceu no último dia 9, após uma luta contra um tumor cerebral raro, deixando familiares, amigos e torcedores comovidos.

Durante o jogo, marcado por quatro gols no primeiro tempo e uma atmosfera intensa nas arquibancadas, o nome de Gabriel foi lembrado com emoção. O clube e torcedores prestaram homenagem ao menino, cuja paixão pelo Flamengo era conhecida entre todos que conviviam com ele.

Segundo o pai, Lucas Júnior, o filho começou a passar mal cerca de duas semanas antes do falecimento. “Ele vomitava muito, achamos que era uma gastroenterite. Depois piorou e, na madrugada do dia 8, já desacordado, levei ele correndo para o Hospital São João Batista. Lá descobriram o tumor. O médico disse que, em 50 anos de profissão, nunca tinha visto algo assim em uma criança”, contou.

O tumor era extremamente raro – mais comum em mulheres acima dos 45 anos – e, segundo os médicos, já havia comprometido funções vitais. Mesmo diante do diagnóstico grave, a família manteve a fé. “A gente só pedia a Deus para dar vida a ele novamente. Fizemos todas as vontades do Gabriel nesse último mês. Levamos ele para passear, pescar, andar a cavalo e comer nos lugares que ele gostava. Ele era um menino alegre, cheio de amigos, adorava vir ao Maracanã”, lembrou o pai.

A história de Gabriel comoveu Volta Redonda. Amigos e moradores da cidade se uniram em uma corrente de oração durante os dias em que ele esteve internado. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo e perfis ligados ao clube manifestaram solidariedade à família, destacando o amor incondicional do menino pelo time.