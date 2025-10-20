Árvore cai sobre carro estacionado e interdita parcialmente a Rua 33, na Vila

Uma árvore caiu sobre um carro estacionado na Rua 33, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, na tarde desta segunda-feira (dia 20), bloqueando parcialmente a via no sentido Sessenta.
Apesar de vários veículos estarem estacionados na rua, apenas um foi atingido, supostamente um Renault de cor prata. A Defesa Civil foi acionada e está no local, avaliando os danos e organizando a retirada da árvore.
O acidente ocorreu em um dia marcado por fortes rajadas de vento, que podem ter contribuído para a queda. Não há registros de feridos.
Motoristas são orientados a evitar a área ou considerar possíveis atrasos.
Foto: Reprodução/Redes Sociais