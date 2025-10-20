Usuários do Saae de Barra Mansa podem pagar as contas através do cartão de crédito

A Prefeitura de Barra Mansa, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), disponibiliza aos usuários uma nova opção para manter as contas em dia: agora é possível efetuar o pagamento das contas de água e esgoto por meio do cartão de crédito, diretamente pelo site da Prefeitura, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o dia a dia dos consumidores, oferecendo mais praticidade, segurança e autonomia.

O diretor executivo do Saae, José Geraldo dos Santos, o Zeca, reforçou a praticidade da nova modalidade de pagamento, que integra um conjunto de ações de modernização e digitalização dos serviços oferecidos pela autarquia.

– O Saae vem trabalhando para tornar o atendimento cada vez mais ágil e acessível. A nova forma de pagamento permite que o usuário escolha como e quando quitar sua fatura, com total autonomia e comodidade, sem precisar sair de casa – destacou Zeca.

Para realizar o pagamento, o consumidor deve acessar o site barramansa.rj.gov.br/saae, clicar na opção “Pague sua conta com cartão de crédito” e seguir as instruções da plataforma. O sistema é intuitivo e pode ser utilizado tanto pelo computador quanto pelo celular.

Além do cartão de crédito, os usuários continuam podendo efetuar o pagamento das faturas por meio do Pix, débito automático ou boleto bancário, conforme a preferência.

Para mais informações, basta entrar em contato com o Saae-BM através do telefone: (24) 3512-4333.