Médio Paraíba tem 119 oportunidades com salários de até R$ 3.036 e exigência do Ensino Fundamental

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 3.124 vagas de trabalho com carteira assinada, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.664 posições, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.460 oportunidades: 250 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.210 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 119 oportunidades com salário de R$ 3.036 e exigência do Ensino Fundamental completo.

Na Região Metropolitana, estão concentradas 69,6% das vagas: são 1.158 chances de trabalho, entre as quais 336 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, há posições como atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, operador de caixa, repositor de mercadorias, entre outras, com salários de até R$ 3.036. Na mesma região, existem, ainda, opções para ampla concorrência, como analista de folha de pagamento, cozinheira, cuidador de idosos, encanador industrial e operador de central termelétrica, com salários que chegam a três mínimos (R$ 4.554).

Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 387 posições em Teresópolis, entre as quais as de açougueiro, carpinteiro e estoquista, também com remuneração média de R$ 3.036.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas esta semana estão distribuídas pelos setores de Serviços (58,3%) e Comércio (41,7%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (42,1%), oferece até dois salários mínimos (53,3%) e exige experiência anterior (62,2%).

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece 250 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/. Já o CIEE oferece 1.210 oportunidades de estágio, também para diferentes níveis de escolaridade, e ainda oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.