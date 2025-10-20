Condenado por estuprar criança de 9 anos é preso em Barra Mansa; crime aconteceu em 2017

A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu, na tarde desta segunda-feira (dia 20), um homem de 50 anos, condenado a 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada por agentes da 90ª DP, coordenados pelo delegado Marcus Montez, após decisão definitiva da 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJERJ).

O crime ocorreu em 7 de janeiro de 2017, no bairro Vila Nova, na mesma casa onde ocorreu sua captura nesta segunda. Na ocasião, o pai da vítima, uma menina de 9 anos, flagrou o abusador nu com a criança em sua cama. O acusado tentou fugir ao perceber que a Polícia Militar havia sido acionada, mas foi capturado próximo ao local. Autor e vítima eram parentes e residiam no mesmo loteamento de casas.

Após o flagrante, o homem chegou a responder ao processo em liberdade, mas agora terá de cumprir a pena de 14 anos de reclusão. Durante a prisão desta segunda-feira, ele tentou fugir novamente, mas foi capturado pelos policiais após breve acompanhamento e conduzido à delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O delegado Marcus Montez destacou o compromisso da Polícia Civil com a Justiça. “A Polícia Civil não medirá esforços para localizar e capturar todos os responsáveis por seus atos criminosos, garantindo que cumpram integralmente suas penas. Essa é uma demonstração do compromisso da instituição com a Justiça e a proteção da sociedade”.

Foto: Divulgação