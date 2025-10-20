Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas no Centro de Pinheiral

Um homem de 32 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (dia 20), no Centro de Pinheiral, por suspeita tráfico de drogas. A ação foi realizada por agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, após uma denúncia anônima indicar a prática do crime em uma residência na Rua Siqueira Campos.

De acordo com o registro policial, os militares foram até o endereço e tiveram a entrada franqueada pelo proprietário do imóvel. Durante a revista, foram apreendidos 19 gramas de cocaína, R$ 68,20 em dinheiro, um celular e três facas.

O suspeito foi encaminhado para a 101ª DP (Pinheiral), onde foi autuado por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei de Drogas (11.343/2006). Ele permaneceu preso.

Foto: Divulgação/Polícia Militar