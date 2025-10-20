Violência doméstica: filho tranca e bate em mãe idosa por uma semana no bairro São João, em VR

Um homem foi preso em flagrante no domingo (dia 19) após agredir violentamente sua mãe idosa e mantê-la em cárcere privado no bairro São João, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Civil, o suspeito mantinha a mãe trancada em casa há cerca de uma semana e praticava agressões físicas, incluindo socos, tapas, chutes, além de tentar enforcá-la.

A vítima conseguiu escapar da residência enquanto o filho dormia e denunciou o caso à polícia. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Volta Redonda (Deam). A Polícia Civil informou que o homem já possuía passagens por violência doméstica e permanece detido à disposição da Justiça.