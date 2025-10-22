Cachorro morre após ataque de pitbull em Barra do Piraí; tutor será notificado

Um cachorro foi morto na manhã desta quarta-feira (dia 22), após ser atacado por um pitbull no bairro Boa Sorte, em Barra do Piraí. Segundo a prefeitura, a Secretaria de Bem-Estar Animal recebeu a denúncia sobre o caso e enviou uma equipe ao local para averiguar a situação.

Durante a vistoria, foi constatado que o pitbull possui tutor, mas em duas visitas à residência ninguém foi encontrado para receber a notificação sobre a Lei Estadual nº 3.205/1999, que estabelece regras para a circulação de cães considerados ferozes, incluindo o uso obrigatório de focinheira. A Secretaria reforça que animais dessa raça não podem permanecer soltos e, no momento da vistoria, o cão encontrava-se preso.

A Polícia Militar também esteve no local e instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do ataque, que ainda não foram totalmente esclarecidas. Até o momento, não há detalhes sobre a dinâmica da agressão.

As autoridades alertam para a importância da posse responsável, principalmente de raças consideradas perigosas, destacando que tutores devem adotar medidas de segurança, socializar os animais e garantir o uso de focinheira e coleira para evitar tragédias.

Moradores de Barra do Piraí que tiverem informações sobre o caso ou quiserem fazer denúncias podem entrar em contato com a Secretaria de Bem-Estar Animal pelo telefone 0800 202 1999, ramal 409. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação