Serra das Araras: Perseguição da Polícia Federal termina com dois acidentes, feridos e um morto

Uma perseguição da Polícia Federal terminou em dois acidentes graves na madrugada desta quinta-feira (dia 23), na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Serra das Araras. Segundo informações, por volta da 1h da manhã, uma equipe da PF tentou abordar um veículo VW Polo que era alvo de investigação no km 233, nas proximidades da Unidade Operacional da PRF em Caiçara.

Durante a tentativa de abordagem, o motorista do Polo desobedeceu à ordem de parada e fugiu pela contramão da pista de subida da serra, sendo perseguido pelos policiais federais também em alta velocidade e pela contramão.

Na altura do km 227, o veículo em fuga colidiu frontalmente com um Ford Ecosport que seguia normalmente no sentido São Paulo. Dois ocupantes do Ecosport ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O condutor do Polo, que não se feriu, foi preso em flagrante pela equipe da Polícia Federal. No interior do carro, foram encontrados vários tabletes de maconha. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), localizada na Praça Mauá, no Rio de Janeiro.

Equipes da PRF e da concessionária CCR RioSP foram acionadas para atender a ocorrência e prestar socorro às vítimas. A colisão deixou a pista parcialmente interditada e causou grande congestionamento.

Na sequência, no final da fila de veículos formada pelo primeiro acidente, outro grave ocorrido no km 225 envolveu dois caminhões. Um dos motoristas ficou preso nas ferragens e morreu no local. A batida foi atendida por equipes da PRF de Seropédica, que deram apoio à equipe de Caiçara, ainda empenhada na ocorrência anterior.

Por volta das 7h, havia cerca de 10 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo. Segundo a PRF, a liberação total da pista depende da conclusão da perícia no local do acidente com morte.

