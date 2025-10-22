Olheiro do tráfico é preso por furtar energia em Barra Mansa

Um jovem de 23 anos, que atuava como olheiro de uma quadrilha de tráfico de drogas, foi preso na manhã desta quarta-feira (dia 22) pela Polícia Civil de Barra Mansa. A prisão aconteceu durante uma operação nos bairros Ano Bom e Vila Delgado, coordenada pelo delegado Marcus Montez, da 90ª DP.

Segundo a polícia, o rapaz ficava em um ponto estratégico para alertar os traficantes sobre a presença de agentes de segurança, garantindo que a venda de drogas ocorresse sem interrupções. A prisão ocorreu na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao Ilha Clube, quando os policiais constataram que ele utilizava energia elétrica furtada para carregar o celular usado na comunicação da facção.

O suspeito foi levado para a delegacia e será transferido para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A população pode colaborar com informações sobre atividades criminosas pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação/Polícia Civil