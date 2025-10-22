Jari votou contra uso de recursos do Rioprevidência para pagar dívidas do Estado

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) votou contra o projeto do governador Cláudio Castro que autoriza o uso de royalties do Rioprevidência para o pagamento de dívidas do Estado do Rio de Janeiro com a União.

A proposta, apresentada pelo governo por meio do Projeto de Lei nº 6035/2025, foi aprovada nesta quarta-feira (dia 22) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), com 21 votos contrários e 48 favoráveis.

Para Jari, a medida representa um ataque direto aos servidores, aposentados e pensionistas do Estado e pode comprometer, no futuro, o pagamento das aposentadorias.

“É danoso que o governador coloque em risco o futuro do Rioprevidência e o pagamento de aposentados e pensionistas. Essa proposta é um retrocesso e fere o direito de quem dedicou a vida ao serviço público”, afirmou o parlamentar.

O deputado destacou ainda que seguirá atuando para proteger o Rioprevidência e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à previdência estadual.

“Meu compromisso é com os servidores públicos e com a sustentabilidade do nosso sistema previdenciário. Há poucos anos vimos o sofrimento de aposentados e pensionistas por conta do atraso no pagamento de seus benefícios. A luta continua, e podem contar comigo nessa defesa”, completou.

