Suspeito de roubo é preso pela Polícia Civil em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, nesta quarta-feira (dia 22), um homem de 35 anos acusado de roubo. A ação ocorreu em uma residência localizada na Rua Margarida Scheffer, no bairro Retiro.

A operação foi coordenada pelo delegado titular Vinícius de Mello Coutinho e pelo delegado José Carlos Pereira Neto. De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça e o suspeito foi localizado no endereço indicado durante as diligências.

Após o cumprimento da ordem judicial, o homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso. Ele será encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação