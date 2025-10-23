Dia do Servidor Público: Prefeitura de Barra Mansa antecipa ponto facultativo para segunda-feira (27)

A Prefeitura de Barra Mansa informa que, em razão do Dia do Servidor Público, comemorado oficialmente em 28 de outubro (terça-feira), o ponto facultativo será antecipado para segunda-feira, dia 27. Assim, não haverá expediente nas repartições públicas municipais nesta data. Os serviços considerados essenciais, como os de saúde, segurança e saneamento básico, funcionarão normalmente, garantindo o atendimento à população.

Confira como será o funcionamento dos principais setores:

Saúde

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Hospital da Mulher e a Central de Ambulâncias funcionarão normalmente, em regime de plantão. Os postos de saúde (USF, UBS e UBSF) estarão fechados. A Central de Ambulâncias pode ser acionada pelo telefone (24) 3512-0786. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atende pelo número 192.

Hemonúcleo

A unidade não funcionará na segunda-feira (27), retomando o atendimento normal na terça-feira, dia 28.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal atuará normalmente, 24 horas por dia. Os contatos são: (24) 3028-9339, (24) 3028-9369 e 153. Já a Patrulha da Mulher atende pelo Disque Patrulha (24) 99931-8829.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Barra Mansa também estará de plantão durante todo o feriado, com atendimento 24 horas. Em caso de emergência, o contato pode ser feito pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427.

Saae-BM

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) estará operando normalmente em regime de plantão para emergências. O contato pode ser feito pelos telefones (24) 3512-4333 e 0800-115-9090.

Restaurante do Povo Irmã Ruth

O restaurante, localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, não sofrerá alteração, funcionando normalmente durante toda a semana.

