Rotary Club de Volta Redonda-Leste realiza ciclo de palestras no Instituto Educacional Professor Manuel Marinho

O Rotary Club de Volta Redonda-Leste realizou nesta semana, entre os dias 20 e 23 de outubro o projeto ‘‘De Olho no Futuro’’. A ação que aconteceu no Instituto Educacional Prof. Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, teve o objetivo de auxiliar os estudantes dos 2º e 3º anos do Ensino Médio na escolha de suas futuras formações por meio do compartilhamento de experiências reais. Durante os encontros, rotarianos e convidados, atuantes em diferentes setores do mercado de trabalho, compartilharam suas trajetórias profissionais, desafios, conquistas e a rotina de suas profissões.

A proposta do ciclo de palestras é oferecer uma visão ampla e realista das opções profissionais, permitindo que os alunos compreendam melhor o que esperar de cada área e tomem decisões mais seguras e conscientes sobre o futuro acadêmico e profissional.

Para o presidente do Rotary Volta Redonda-Leste, Lyncoln Da Mata, o objetivo foi alcançado. “Esse era mais um projeto que estava em nosso plano de ação que conseguimos realizar com sucesso. A escolha de uma profissão é muito importante na vida de todo cidadão, cada detalhe e informação fazem a diferença na seleção da área de atuação dos jovens.” destacou, Lyncoln.

Os temas abordados no projeto foram: Os desafios da comunicação; A advocacia; O mercado de trabalho; Administração e mercado financeiro; A engenharia como profissão; A valorização de resíduos; Entendendo sobre gestão de pessoas; e Educação financeira.