Foragido condenado por estupro de vulnerável é preso em hotel no Centro de Resende

Um homem de 51 anos, condenado a 17 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 23) em um hotel no bairro Campos Elíseos, principal centro comercial de Resende. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 2014, na cidade de Curitiba (PR), tendo como vítima uma adolescente de 14 anos.

A captura foi realizada por agentes da 100ª DP, sob coordenação do delegado Marcello Russo, titular de Porto Real, após um trabalho de inteligência policial integrado entre as Polícias Civis do Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco. O foragido, natural de Eldorado (MS), tinha um mandado de prisão definitiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Paraná no dia 19 de setembro.

Segundo o delegado Marcello Russo, os policiais chegaram ao paradeiro do homem por meio de triangulação de antenas de telefonia, rastreamento de sinal de celular e troca de informações entre os estados. “O foragido foi localizado no momento em que se preparava para fugir para o Sul do país”, informou.

O homem não resistiu à prisão e foi levado para a sede da 100ª DP, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deverá ser transferido para o sistema prisional do Paraná, onde cumprirá o restante da pena.

Foto: Divulgação/Polícia Civil