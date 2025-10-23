Homem é morto a tiros em ponto de ônibus na Dutra, em Resende

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros, na noite de quarta-feira (dia 22), em um ponto de ônibus às margens do km 305 da Via Dutra, no bairro Paraíso, em Resende. Outro homem, de 38 anos, também foi baleado, atingido no pé, e encaminhado ao Hospital de Emergência da cidade. As informações são do portal Foco Regional.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima fatal trabalhava em uma filial de uma rede de lanchonetes localizada às margens da rodovia e havia acabado de sair do serviço quando foi surpreendido por dois homens vestidos de preto. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram rapidamente e efetuaram os disparos, fugindo em seguida.

Familiares informaram aos policiais que o homem já havia se envolvido com o tráfico de drogas, mas teria deixado essa atividade há anos. No entanto, segundo a PM, ele ainda era suspeito de participação em um homicídio.

No local do crime, a perícia recolheu cápsulas de munição de calibres .40 e 9mm. Já em relação ao segundo homem ferido, não foi confirmado se o disparo foi intencional. Ele possui uma anotação criminal por injúria.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos autores nem sobre a motivação do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil de Resende.