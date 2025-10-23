Menor é apreendido com pistola em Porto Real após tentar fugir da PM

Uma equipe do 37º Batalhão da Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos na noite dessa quarta-feira (dia 22), em Porto Real, após flagrá-lo com uma arma de fogo de uso restrito. O caso aconteceu na Rua Onze, no bairro Jardim das Acácias, durante patrulhamento de rotina da guarnição Patamo 3, formada pelos sargentos Marco Antônio e Castilho.

Segundo o registro policial, o rapaz tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi alcançado e detido. Durante a revista, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 com numeração suprimida e um carregador com dez munições intactas.

O adolescente foi levado para a 100ª DP (Porto Real), junto com o material apreendido. Após análise da autoridade policial, ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o artigo 16 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), e permaneceu apreendido.

Foto: Divulgação/Polícia Militar