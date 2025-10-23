Jovem foge da PM em moto com criança de 4 anos e abandona o menino após perseguição em BM

Uma perseguição policial mobilizou equipes do 28º Batalhão da PM na manhã desta quinta-feira (dia 23), no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Um jovem de 19 anos fugiu em uma motocicleta sem placa levando uma criança de apenas 4 anos na garupa, sem capacete. Durante a fuga, ele colocou em risco pedestres e outros motoristas, até cair e abandonar o menino.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe de moto patrulha realizava rondas quando avistou a moto em situação irregular. O condutor desobedeceu à ordem de parada e deu início a uma fuga em alta velocidade, cometendo diversas infrações de trânsito. A perseguição terminou na Rua Getúlio Borges Rodrigues, próxima à Rodovia Presidente Dutra, onde o jovem caiu da moto e escapou a pé, deixando a criança para trás.

No local, os policiais abordaram outro rapaz, de 22 anos, que se apresentou como conhecido do menino. Ele estava com uma segunda motocicleta, também sem placa, e portava uma pequena quantidade de maconha.

A avó da criança compareceu ao local e acompanhou o neto até a 90ª DP (Barra Mansa), com apoio do Conselho Tutelar. A conselheira de plantão encaminhou o menino à UPA para avaliação médica.

O caso foi registrado na delegacia, as duas motos apreendidas e o jovem que fugiu deverá responder por direção perigosa e desobediência. O outro envolvido foi autuado por dirigir sem habilitação e porte de drogas, sendo ouvido e liberado.